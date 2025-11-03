乃木坂46・増田三莉音（16）がこのほど、「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）2025年10月30日発売号に登場。11月1日で16歳になったばかりの逸材が、2度目の「週チャン」表紙を飾った。 【写真】透き通るような素肌！早くも2度目のグラビアを披露 増田は乃木坂46の6期生オーディションに合格し、4月にお披露目ライブをしたばかり。早くも2度目の表紙&巻頭グラビアに登場した。表紙では、制服姿でスマイルを披露。