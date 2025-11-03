日本民謡研究「桃菊会」の創立95周年記念公演が３日山形市で開かれ、活動を続ける会員100人あまりが「民謡の四季」をテーマに全国各地の民謡を披露しました。「桃菊会」は、山形民謡研究会として1930年、昭和5年に発足し、5年ごとに記念の公演会を開いています。この日（３日）は山形市と上山市の合わせて14の支部で腕を磨く、小学2年生から92歳までの会員125人が出演。全国各地の民謡や県ゆかりの曲目を披露しました。また