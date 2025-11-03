“イケメンゴリラ”シャバーニの娘・アニーが、11月4日から東京の上野動物園へ。多くの地元ファンが別れを惜しみました。東山動植物園で生まれたシャバーニの娘・アニー。名古屋で見られるのは3日が最後ということで、多くの地元ファンが駆け付けました。子供：「アニーちゃん大好き。東京に行ったら寂しい。『大好き』って応援する」アニーは繁殖活動のため、4日から東京の上野動物園に