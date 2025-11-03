日本テレビ系「有吉ゼミ」が３日に放送され、「ギャル曽根ＶＳチャレンジグルメ」を進行した。俳優・杉浦太陽がスリムなボディからは想像もつかない衝撃の爆食ぶりを見せると、ギャル曽根は杉浦の愛妻でタレント・辻希美と２００７年に結成した３人組ユニット「ギャルル」を回想。ギャル曽根は「爆売れするユニットって言われてて…。太陽さんが結婚されて脱退したですよ、辻ちゃんが。太陽さんのせいです！」と杉浦への恨み