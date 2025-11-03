枕元で寝ていることはよくあるんですが、顎乗せしてくれることはレア！ 塩対応のバンビ様ですから・・いつもはこっちを見もしないか、起きてすぐおねだりするか、どこかへ場所移動して寝るかの3択です。 犬の、顎だけ乗せて見つめてくるあの顔はなんであんなに可愛いんでしょうね！？ 朝起きてすぐその顔が見れてめちゃくちゃ幸せでした。