3連休最終日の3日、石川県内は荒れた天気の1日となりました。このあとは気温がぐっと下がり、４日朝は霜に注意が必要です。2日夜の金沢市内。雷の音とともに、ひょうが地面に叩きつけ、一面が真っ白になりました。県内はこの時期としては強い寒気が流れ込んだ影響で大気の状態が非常に不安定になりました。あいにくの天気のまま迎えた、3連休最終日。「兼六園はきょう無料開放されています。3連休の最終日ということもあり、けさか