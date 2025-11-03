１１月４日（火）の近畿地方は、朝はこの秋一番冷えそう。連休明け、しっかり寒さ対策してお出かけください。３日（月）は西高東低の気圧配置となり、北風が強まった近畿地方では「木枯らし１号」が吹いたと発表されました。４日（火）は移動性の高気圧にしっかりと覆われる形になり、風はおさまって穏やかに晴れるでしょう。午後は南から湿った空気が流れ込むため、雲が増えてきますが、日中は雨の降る所はなく、大体洗濯日