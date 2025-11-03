全国高校サッカー選手権大会の県大会は3回戦8試合が行われ、ベスト8が出そろいました。共に優勝経験のある鹿児島実業と鹿児島工業の3回戦。0対0で迎えた後半7分、赤のユニフォーム鹿児島実業は、桃北がゴール前に柔らかいボールを蹴り込み、石川がヘディング！この1点が決勝点となり、鹿実がベスト8進出を決めました。（鹿児島実業3年・石川大登選手）「攻撃が上手くいくのは、守備からと（監督に）言