【ロンドン＝横堀裕也】英中部ケンブリッジシャー州を走行中の列車内で乗客が相次いで刺された事件で、捜査当局は３日、英国籍のアントニー・ウィリアムズ容疑者（３２）を殺人未遂罪などで起訴したと発表した。同容疑者による単独犯だったと判断し、共犯として逮捕していた３５歳の男は釈放した。英ＢＢＣは３日、重体だった２人の容体について、いずれも回復に向かっていると報じた。うち１人は列車の乗務員で、英メディアは