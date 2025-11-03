トルコ・イスタンブールの工事現場で目撃されたのは、大きな音を立てて崩れ落ちる壁。上にあった道路もろとも崩落の瞬間です。近くにいた人は「爆弾が落ちたのか、地震が起きたのかと思った」と話します。別の角度から崩落の瞬間を捉えた映像では、土がむき出しになり、道路のアスファルトも同時に崩落しているのが確認できます。事故があった現場では、高さ数十メートルはあるとみられる壁が崩れがれきが散乱。衝撃で、道路のアス