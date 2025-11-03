11月3日、船橋競馬場で行われたJBCレディスクラシック（ダ1800m）は、横山武史騎乗のアンモシエラが連覇を達成。7番人気に甘んじていたものの、その低評価を覆す素晴らしい逃げ脚を披露。後続を2馬身半突き放す完勝だった。JBCレディスクラシック、勝利ジョッキーコメント1着アンモシエラ横山武史騎手「本当に嬉しいです！最近ちょっと牝馬らしく気の難しさも出してしまっていて、なかなか思うような競馬ができていなかったん