【モデルプレス＝2025/11/03】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が11月2日、自身のInstagramを更新。ステージ衣装と珍しい髪型を披露し、反響を呼んでいる。【写真】指原プロデュース27歳美女「大優勝」個性派ヘア＆美脚ショット◆大谷映美里、美脚際立つステージ衣装披露 大谷は「にんまり イコラブ8周年ツアー in 千葉ありがとうございました」とつづり、「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」千葉公