メ～テレ（名古屋テレビ） 東山動植物園生まれのメスのニシゴリラが、繁殖を目的に、4日に東京の動物園に引っ越しします。お父さんは、あの大人気のシャバーニです。 3連休最後の3日の東山動植物園。 シャバーニの一家が暮らす「ニシゴリラ舎」は、3日も多くの人でにぎわいました。 4日に上野動物園に引っ越しするのは、メスのアニー(12歳)。シャバーニの愛娘です。 ゴリラは国内の6つの