山形県鶴岡市の県立加茂水産高校で、1年を通じて無事に海での実習が出来たことを感謝する伝統の「水納め」が行われました。山形県内唯一の水産系高校、加茂水産高校では、春から秋にかけて海で実習や行事を行っています。1946年の創立以来11月1日に1年間事故やけがが無く無事に活動できたことを感謝し、「水納め」として生徒たちが海を泳ぎます。この日（１日）は、生徒50人が「わっしょい」と掛け声を上げながら身体を上下に動か