マツコ・デラックスが3日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。フライドポテトとビールの組み合わせについて熱く語った。後継者不足でお好み焼き店が半減するのではないかという、2035年問題について話が進む中で、月曜コメンテーターで株式トレーダーの若林史江氏が「私、ビールと炭水化物って食べれない人なんだけど」と明かすと、MCのフリーアナウンサー大島由香里（41）が「あー、