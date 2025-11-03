興行収入（興収）166億5000万円と歴史的ヒットを続ける「国宝」の李相日監督（51）が3日、都内で開催中の東京国際映画祭で黒澤明賞を受賞し、3日に都内で開かれた授賞式に登壇した。席上に「国宝」に主演した吉沢亮（31）がサプライズで登壇し、花束を贈った。李監督は、吉沢の登壇がアナウンスされた瞬間、目尻を下げ、何とも言えないと言わんばかりの笑みを浮かべた。そして「吉沢君、ありがとう」と感謝。自身とともに受賞し、