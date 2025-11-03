メジャーデビューを果たしたアイドルグループ「INUWASI」のメンバー・はのんまゆさんが、週刊SPA！（扶桑社）11月4・11日合併号の企画「美女地図」に登場。初の写真集「Darling」が10月29日に発売されたことも話題のはのんさんが、過去最大露出に挑みました。【写真】最大露出に挑んだはのんまゆさんライブアイドル界隈で最も人気のあるグループ・INUWASI。はのんさんは2020年2月にデビューし、コロナ禍での活動を経て2025年8月に