Snow Manの目黒蓮が、11月9日よる7時から放送の『バナナマンのせっかくグルメ！！』2時間SP（TBS）に出演。同番組への4度目の出演となる今回は、茨城県ひたちなか市で1人きりでのグルメ探しに挑戦する。 （関連：岩本照＆深澤辰哉、阿部亮平＆目黒蓮……Snow Man『音故知新』ユニット曲に滲む“懐かしさ”と“今らしさ”） スタジオの設楽統（バナナマン）も「（4度目の出演だけど）毎回スゴく食べてくれるんだよね」とVTRを