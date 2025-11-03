モンテディオ山形はきょう所属する南秀仁選手が今シーズンをもって現役を引退すると発表しました。 【写真を見る】モンテディオ山形南秀仁選手今シーズンで現役引退へ 南秀仁選手は神奈川県出身の３２歳で、モンテディオ山形でミッドフィルダーとして活躍しています。 ２０１７年のシーズンからモンテディオ山形に所属し、Ｊ２リーグ戦では通算３２０試合に出場し２３得点をあげています。