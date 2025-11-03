マンチェスター・ユナイテッドの英雄ウェイン・ルーニー氏が、ダニー・ウェルベックのイングランド代表入りを猛プッシュした。ウェルベックは三笘薫らと共にブライトンでプレー。昨季に34歳にして初めてプレミアリーグで二桁得点を達成したなか、今季も好調で２位タイの６ゴールをマークしている。イングランド人選手としては最多の数字だ。イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、無視できないパフォーマンス―