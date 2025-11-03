プレミアリーグで最下位のウォルバーハンプトンは現地11月２日、ヴィトール・ペレイラ監督との契約を解除したと発表した。スタッフ８名も同時にクラブを離れる。これまでポルトガルのポルトやトルコのフェネルバフチェ、中国の上海上港などを率いてきたポルトガル人指揮官は、2024年12月にウォルバーハンプトンの監督に就任。降格圏に沈んでいたチームを、残留へと導いた。ところが今季は、リーグ戦では開幕から10試合で２分け