おはら祭の会場ではゴミ拾いの活動も行われました。JT・日本たばこ産業が全国で展開している「ひろえば街が好きになる運動」の一環で毎年、おはら祭にあわせて行われています。会場の人たちにトングやゴミ袋などを配り、ゴミ拾いへの協力を呼びかけました。(日本たばこ産業鹿児島支社・吉窪伸哉支社長)「こうした体験を通じて普段の生活からゴミを街に捨てないとかきれいな街を目指したいという気持ちが育まれれば」参加者たち