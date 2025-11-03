名古屋市天白区の交差点で3日午前、70代くらいの女性が乗用車にはねられ、意識不明の重体です。天白区野並2丁目の信号交差点で3日午前10時20分ごろ、横断歩道を渡っていた70代くらいの女性が、左折してきた乗用車にはねられました。警察によりますと、女性は病院へ搬送された際に会話ができない状態で、重体とみられるということです。この事故で、警察は乗用車を運転していた住居不詳の会社員・森駿也容疑者(29)を、過失