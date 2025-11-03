日本相撲協会は1日、女性相撲ファン(通称・スー女)の火付け役として長らく親しまれてきた元小結の遠藤の現役引退を発表しました。遠藤は2013年に「幕下付け出し」として初土俵にあがると、昭和以降最速での所要3場所での新入幕を果たすなどスピード出世を果たしました。またそれにより髪の毛が追いつかず、まげが結えない“ざんばら”入幕の先駆けとなりました。しかし最近はケガに苦しんだことで11月9日から開催される九州場所で