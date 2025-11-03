アメリカのヘグセス国防長官が3日、就任後初めて韓国を訪問し南北軍事境界線にある板門店を視察しました。ヘグセス国防長官は韓国の安圭伯国防相と共に板門店の共同警備区域（JSA）を視察し非武装地帯に駐留する軍関係者から作戦状況の報告を受けました。また、板門店内の会談場も訪問したということで、韓国国防省によりますと両国の堅固な連合防衛態勢と協力関係を確認したということです。ヘグセス国防長官は4日、米韓定例安保