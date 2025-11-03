韓国・ソウルで2日夜、日本人観光客の親子が飲酒運転の車にはねられ、死傷しました。運転していた男は焼酎3本を飲み、泥酔状態だったということです。現地警察によりますと、2日午後10時ごろ、ソウルの繁華街・東大門駅近くの交差点で、横断歩道を渡ろうとしていた日本人観光客の親子が乗用車にはねられました。この事故で、いずれも大阪府に住む58歳の母親が死亡し、38歳の娘が肋骨を折り額と膝にもケガをするなど重傷です。警察