青森県でキノコ採りをしていた男性がクマに襲われました。3日午前10時過ぎ、青森・十和田市切田の山で、70代の男性から「クマに襲われた」と通報がありました。警察によりますと、男性はキノコ採りをしていたところ、クマに遭遇して鼻と口元をひっかかれ、その後、ドクターヘリで病院に運ばれましたが、意識はあるということです。猟友会：キノコを採りに行ってクマを見て、逃げてやられたみたいな。（体長は）1メートルくらいとか