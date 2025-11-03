紅葉が見頃の栃木・日光市で目撃されたのは、突然、目の前に現れたシカです。夜の山道を走行中、対向車線の何かに気づいて急ブレーキ。車のライトが照らした先にいたのは、1頭のシカでした。すると突然走りだし、去っていったといいます。何とか衝突を回避した目撃者は「しばらく心臓のバクバクが止まらなくて怖かった。死角から現れた感じで、突然目の前にシカ」と話します。観光名所・中禅寺湖周辺で「イット！」のリモート取材