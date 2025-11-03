3日午後、八代市のホームセンターで店内から出火し、壁などが焼けました。 【写真を見る】放火の可能性も営業中のホームセンターで火事熊本県八代市 警察は放火の可能性もあるとみて原因を調べています。 午後2時50分ごろ、八代市海士江町で「建物内で火事が発生して煙が充満している」と119番通報がありました。 警察と消防によりますと、火が出たのはホームセンターの「ナフコ東八