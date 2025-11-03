韓国・ソウルの人気観光スポットで日本人観光客の親子2人が飲酒運転の車にはねられ、58歳の母親が死亡しました。事故が起きたのは2日午後10時ごろ。現場はソウルの繁華街、東大門（トンデムン）駅近くの交差点です。この交差点で信号待ちをしていた車のドライブレコーダーには、問題の車が猛スピードで交差点を突っ切る瞬間が記録されていました。問題の車はこのあと歩道へと突っ込み、横断歩道を渡ろうとしていた親子2人をはねた