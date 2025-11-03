松本市の魅力発信に取り組むブランド大使に、俳優の松重豊さんが任命されました。大河ドラマで初代松本城主を演じた松重さん、市民や観光客から大きな声援を受けました。 「松本市ブランド大使」に任命された俳優の松重豊さん（62）。3日は国宝松本城の本丸庭園で行われた任命式に出席しました。松重さんはおととしの大河ドラマで松本城を築城した初代松本城主・ 石川数正を演じたことから抜擢されました。松重豊さん「光栄であ