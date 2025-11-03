「御堂筋ランウェイ２０２５」が３日、大阪市内で開催され、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）の人気キャラクターや、チアリーマンズ、ＢＭＸ選手が盛り上げた。この日は木枯らし１号が吹き、秋晴れでも体感温度は低い状況。ＵＳＪのキャストのかけ声に合わせて沿道に詰めかけた観客が一緒にダンスを踊り、体を温めた。吉村洋文大阪府知事、横山英幸大阪市長もノリノリで一緒にダンス。キャストからグッドポーズをも