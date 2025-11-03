女優の岡崎紗絵が３０歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンから祝福を受けた。２日が誕生日だった岡崎。インスタグラムで「３０歳になりました！！なんて、なんてあっという間なの。青春と共に超スピードで駆け抜けた２０代にさよならして３０代突入！！はろー」とつづると、手で「３０」を作った写真を添えた。「今まで吸収したものぜーーんぶ抱えて楽しんでいくぞよろしくね」と続け、投稿を締めた。この投稿にフ