3日午後7時18分ごろ最大震度４の地震がありました。 鹿児島県内では、最大震度４を薩摩地方で観測しています。 震源は鹿児島県薩摩地方で地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されています。 各地の震度は、 震度４が霧島市、 震度２が姶良市、 震度１が鹿児島市、薩摩川内市、伊佐市、さつま町、湧水町、 です。 この地震による津波の心配はありません。 現在、「最大震度３以上の地震」を原稿にしていま