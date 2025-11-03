バスケットボールB2・鹿児島レブナイズは、アウェーでベルテックス静岡と対戦。 おととい1日の第1戦で敗れ、迎えた2日の第2戦では、第1クォーターからリード。5人が2桁得点の活躍を見せ、全てのクォーターの得点で静岡を上回り、86対59で勝利しました。 次の試合は8日(土)・9日(日)、サンアリーナ川内で、山形ワイヴァンズと対戦します。 ・ ・ ・