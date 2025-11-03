福岡市で3日、子どもたちが車をキャンバスに自由に絵を描くコンテストの表彰式が行われました。 本物の車にラッピングされたのは、小学5年生の野口侑子さんが描いた作品「花さく宇宙へ」です。地球と花の組み合わせや、温かみのある色合いなどが評価され、過去最多の6015通の応募の中から最優秀賞に選ばれました。■最優秀賞を受賞・野口侑子さん（11）「自分が地球を守りたいと思って、きれいな地球と明るい未来を表現するため