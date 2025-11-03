「スタートアップ後進国」とも言われるニッポンで、介護業界の課題に取り組もうと、20歳の女子大学生が2025年5月、株式会社を立ち上げました。「老後を楽しくハッピーに」新たなサービスを追求する挑戦を追いました。 ■「介護施設をハッピーに！」女子大学生が会社を設立 2025年6月、名古屋で大学生が考えたビジネスプランを競うコンテストが開かれました。このコンテストで2つの賞を受賞し、