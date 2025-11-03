遮断機が下りた状態が長い「開かずの踏切」とも言われる松本市の踏切で10月31日の夜、立体交差化に伴う工事のため、通行止めが始まりました。開通は10年後の予定です。10月31日午後10時ごろ。降りしきる雨の中、JR南松本駅の南側にある宮田前踏切では、バリケードが設置され、工事の準備が始まりました。この日は踏切の様子を一目見ようと、多くの人が足を運んでいました。 【長野市から】「踏切廃止ということで」【諏訪