立憲民主党の安住幹事長は３日、消費税減税を巡る野党間の主張の隔たりを解消するため、他の野党に連携協議を呼びかける考えを示した。訪問先の北九州市で記者団に語った。先の参院選では多くの野党が消費税減税を掲げた一方、立民は１０月に食料品の消費税率を１年間、０％に引き下げる法案を衆院に提出し、国民民主党は時限的な一律５％への引き下げを訴えるなど、主張にはばらつきが目立つ。安住氏は「一本化できれば（与党