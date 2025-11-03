フィギュアスケート女子でグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦・スケートカナダで、ＧＰ初優勝を果たした千葉百音（木下グループ）が３日、開催地のカナダ・サスカトゥーンから羽田空港に帰国した。「グランプリの１戦目で一番良い成績で２戦目に進むことができてホッとしています」と振り返った。ショートプログラムでは３つのジャンプで着氷。さらにはステップ、スピンで全て最高難度のレベル４をたたき出し、堂々の首位発進だ