フィギュアスケート女子でグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦・スケートカナダで３位となった中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３日、開催地のカナダ・サスカトゥーンから羽田空港に帰国した。第１戦・フランス大会で日本勢女子史上３人目のＧＰシリーズ初出場初優勝を果たしてから、またしても表彰台に上り「まさか２戦とも表彰台に乗れるとは思っていなかったのですごくうれしい」と振り返った。ショートプログラムはトリプ