曽於市では、県下三大祭りの一つで巨大な人形が町を練り歩く「弥五郎どん祭り」が行われました。3日の曽於市。会場を埋め尽くすほどの大勢の見物客のお目当ては。威勢のいい掛け声とともに姿を現した「弥五郎どん」。身の丈は約5メートルもあります。「弥五郎どん祭り」は、おはら祭や志布志市のお釈迦まつりと並ぶ「県下3大祭り」のひとつで、約900年の歴史を持つといわれています。祭り最大の目玉は、身の丈より