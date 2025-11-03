南九州最大の祭り「おはら祭」が盛大に開催されました。天候にも恵まれた3日、参加者は踊りを楽しみながら天文館を練り歩き、会場は熱気に包まれました。（仁田尾美菜アナウンサー）「おはら祭りの本まつりが始まった。みなさんはっぴやハチマキを身に着け楽しそうに踊っている」鹿児島の秋の風物詩「おはら祭」は南九州最大の祭りで74回目を迎えます。本まつりの3日は天候にも恵まれ、踊り手たちははっぴや浴衣を着て