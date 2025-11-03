国や公共に長年、貢献した人に授与される秋の叙勲の受章者が発表され、山口県内では74人が受章します。受章者のうち社会の様々な分野で顕著な功績をあげた人に贈られる旭日章は14人が受章します。そのうち、旭日中綬章を受章するのは元光市長の市川熙さん78歳です。合併前の旧光市議会議員など市議を4期14年あまり務めた後光市長を4期16年にわたり務め、全国に先駆けたコミュニティ・スクールの推進や防災指令拠点施設の整備