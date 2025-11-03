山口県内最大規模となる弓道大会が3日、周南市で開かれました。今回で34回目となる「山口放送旗西日本弓道大会」には、大阪から鹿児島まで約320人の選手が参加しました。（選手宣誓 トクヤマA(山口) 成田一也さん）「宣誓、我々選手一同は弓道が続けられるこの環境と日頃指導してくださる先生方に感謝し、 日頃の修練を十二分に発揮し、一射一射行射することを誓います」競技前には周南市弓道連盟の三津田員功会長が「矢渡」で大会