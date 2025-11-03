柏崎市で52年続いた老舗ラーメン店「そばよし」が11月3日営業最終日を迎え、多くのファンが駆け付けました。 1973年の創業以来、柏崎市民だけでなく県内外から訪れる人の胃袋を満たしてきたそばよし。 3日朝も雨の中、開店2時間前から行列ができていました。 ■『そばよし』西村伯和 店主 (79) 「(開店)どうもすみませんでしたどうぞ～」 西村伯和さん(79)が52年間営んできましたが、「元気でいるうちに一