1日に第1子男児を出産したことを報告したタレントのまつきりなが3日、自身のインスタグラムを更新。産院から退院したことを報告した。まつきは1日、夫の「コットン」きょんとともに第1子誕生を報告していた。この日は「退院！そしておうちにいらっしゃい」と書き出し、愛息を抱っこし、笑顔を浮かべる写真をアップ。「家を出る時は夫婦2人のおうちが久々に帰ってきたらばぁば（母）と子きょんの4人生活に母乳とミルクの2