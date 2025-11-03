フィギュアスケートGPシリーズ第3戦スケートカナダで女子を制した千葉百音（20＝木下グループ）と3位表彰台の中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が3日、カナダから羽田空港に帰国した。中井はGP初出場優勝を果たした第1戦に続き2戦連続表彰台で12月のファイナル（名古屋）出場が決まった。「結果は予想以上。演技内容も去年より成長している」と手応えを口にした。大会期間中は「いつも通りの自分でいられるようにした」と普段通