大相撲の第74代横綱・豊昇龍（ほうしょうりゅう）が、玉名市で土俵入りを披露し子ども達に稽古をつけました。 【写真を見る】横綱・豊昇龍の土俵入りに「よいしょ～」九州場所を前に熊本県玉名市 力強い土俵入りを披露するのは、横綱の豊昇龍。 土俵入りの奉納は、九州場所の前に毎年開かれていて「雲龍型」の土俵入りで横綱が四股を踏むたびに歓声が上がっていました。 奉納の後は、横綱とともに土俵入りに参加した