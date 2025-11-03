タレントで女優の堀田茜が2日にインスタグラムを更新。結婚式を挙げたことを報告し、ウエディングドレス姿を披露すると、ファンから「美しいぃぃ」「めっちゃ綺麗」といった反響が集まった。【写真】スタイリッシュかつ多幸感あふれる写真を多数披露『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）の“出川ガールズ”として知られ、女優としても活躍している堀田。昨年4月に一般男性との結婚を発表していた彼女が「結婚式を挙げ